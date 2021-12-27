Барнаул, 27 декабря, 2021, 08:37 — ИА Регнум. В Алтайском крае вынесен обвинительный приговор по резонансному уголовному делу об издевательствах над детьми в частном учреждении дошкольного образования «Центр развития ребенка — Детский сад «Хеппи Беби». Как сообщает 27 декабря старший помощник руководителя территориального СУ СК РФ Людмила Рязанцева, речь идет о бывшей заведующей и четырех воспитателях.

Пауль Клее. Любой вид жестокости. 1919

Следствием и судом установлено, что с июня 2017 по апрель 2018 года осужденные педагоги, исполняя свои обязанности по воспитанию и уходу за малолетними воспитанниками частного детского учреждения, неоднократно причиняли им физические и нравственные страдания путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий.

Кроме того, малолетних детей в воспитательных целях помещали по одному в темное помещение детского сада. Данные обстоятельства были достоверно известны заведующей, однако никаких мер по устранению нарушений руководителем учреждения не предпринималось.

В результате противоправных действий пострадали 14 воспитанников частного дошкольного учреждения, в том числе дети в возрасте от 2 до 6 лет.

В ходе предварительного следствия обвиняемые вину в содеянном не признали. Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив бывшей заведующей наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года.

Также она лишена права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций в образовательных учреждениях и педагогической деятельностью срок на 3 года.

Четырём воспитателям, с учетом роли каждой из осужденных, назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года. Также судом они лишены права заниматься педагогической деятельностью на 3 года. Судом удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении вреда.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 СУ СК РФ по Алтайскому краю предъявило новое обвинение в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении сотрудников детского сада «Хеппи Беби», где издевались над детьми (данные с видеокамер зафиксировали, как маленьких воспитанников били, запирали в темных комнатах, толкали).

Тогда под домашний арест попала бывшая воспитательница ясельной группы, которая на тот момент являлась сотрудником министерства образования и науки Алтайского края.

Читайте также: Сотрудницу алтайского минобрнауки подозревают в избиении детей