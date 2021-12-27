Токио, , 08:47 — REGNUM Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал в одном из интервью, что в период руководства правительством был готов заключить мирный договор с Россией на основе передачи японской стороне меньшей части южных Курильских островов. Это высказывание не намерено оценивать нынешнее правительство Японии, заявил 27 декабря на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Синдзо Абэ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы хотели бы воздержаться от комментариев по этому поводу», — заявил Мацуно.

Он напомнил, какого курса придерживается японское правительство: должен быть решён вопрос о принадлежности четырёх северных островов — так в Японии именуют южную часть Курил. На основе этого Токио готово заключить мирный договор с Москвой, «не откладывая это до будущих поколений».

Как сообщало ИА REGNUM, Япония оспаривает у России принадлежность части Курильского архипелага, а именно островов Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы Хабомаи. Российский МИД не раз подчёркивал, что суверенитет РФ над этими островами сомнению не подлежит.

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