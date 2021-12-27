Пхеньян, 27 декабря 2021, 08:34 — REGNUM Глава КНДР Ким Чен Ын направил 24 декабря ответную телеграмму президенту Сирии Башару Аль Асаду. Об этом говорится на официальном сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.
В письме северокорейский лидер выразил глубокую признательность за то, что по случаю 10-летия кончины вождя Ким Чен Ира президент Сирии прислал искреннюю телеграмму.
Он также выразил уверенность в укреплении и развитии отношений дружбы и сотрудничества.
Как сообщало ИА REGNUM, представители министерства объединения Южной Кореи призвали Пхеньян начать в 2022 году шаги в направлении диалога и сотрудничества.
Читайте также: Сеул призвал Пхеньян к возобновлению в 2022 году диалога и сотрудничества