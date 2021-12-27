Пхеньян, 27 декабря, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Глава КНДР Ким Чен Ын направил 24 декабря ответную телеграмму президенту Сирии Башару Аль Асаду. Об этом говорится на официальном сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

В письме северокорейский лидер выразил глубокую признательность за то, что по случаю 10-летия кончины вождя Ким Чен Ира президент Сирии прислал искреннюю телеграмму.

Он также выразил уверенность в укреплении и развитии отношений дружбы и сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, представители министерства объединения Южной Кореи призвали Пхеньян начать в 2022 году шаги в направлении диалога и сотрудничества.

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