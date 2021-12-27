Кабул, , 08:34 — REGNUM Спецпредставитель Ирана по Афганистану на встрече с лидером «Партии исламского единства афганского народа» подчеркнул, что Исламская Республика хочет мирного решения проблем Афганистана.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению регионального офиса информационного агентства «Тасним», специальный представитель Ирана по Афганистану Хасан Каземи Коми встретился с Мохаммадом Мохакекком, лидером Партии исламского единства афганского народа, подчеркнув при этом исторические, религиозные и культурные связи между братскими народами Ирана и Афганистана, и указал на необходимость мирного решения проблем Афганистана.

Согласно заявлению пресс-службы Мохаккека, специальный посланник Ирана на встрече сказал: «Исламская Республика Иран выступает за прочную стабильность и безопасность в Афганистане, а также хочет мирного решения проблем Афганистана путём переговоров между всеми политическими и этническими партиями Афганистана».

«У нас сложились дружеские отношения со всеми политическими фракциями братского Афганистана, и мы заинтересованы в посредничестве между всеми сторонами, чтобы в Афганистане воцарились мир и стабильность и было сформировано инклюзивное правительство с участием всех заинтересованных сторон. Безопасность и стабильность в Афганистане в интересах всего мира и региона», — добавил Каземи Коми.

Мохаккек выразил благодарность Ирану за его позитивную роль в Афганистане и за прием, оказанный миллионам беженцев на протяжении многих лет.

«Мы осознаем важную роль Исламской Республики Иран в развитии событий в регионе. Заверяю вас, что мы не за войну и насилие, и если будут созданы условия для межафганскиого диалога, мы готовы к конструктивному диалогу», — подчеркнул он.