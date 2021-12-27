Кабул, 27 декабря, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Спецпредставитель Ирана по Афганистану на встрече с лидером Партии исламского единства афганского народа подчеркнул, что Исламская Республика хочет мирного решения проблем Афганистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По сообщению регионального офиса информационного агентства «Тасним», специальный представитель Ирана по Афганистану Хасан Каземи Коми встретился с Мохаммадом Мохакекком, лидером Партии исламского единства афганского народа, подчеркнув при этом исторические, религиозные и культурные связи между братскими народами Ирана и Афганистана, и указал на необходимость мирного решения проблем Афганистана.

Согласно заявлению пресс-службы Мохаккека, специальный посланник Ирана на встрече сказал: «Исламская Республика Иран выступает за прочную стабильность и безопасность в Афганистане, а также хочет мирного решения проблем Афганистана путём переговоров между всеми политическими и этническими партиями Афганистана».

«У нас сложились дружеские отношения со всеми политическими фракциями братского Афганистана, и мы заинтересованы в посредничестве между всеми сторонами, чтобы в Афганистане воцарились мир и стабильность и было сформировано инклюзивное правительство с участием всех заинтересованных сторон. Безопасность и стабильность в Афганистане в интересах всего мира и региона», — добавил Каземи Коми.

Мохаккек выразил благодарность Ирану за его позитивную роль в Афганистане и за прием, оказанный миллионам беженцев на протяжении многих лет.

«Мы осознаем важную роль Исламской Республики Иран в развитии событий в регионе. Заверяю вас, что мы не за войну и насилие, и если будут созданы условия для межафганскиого диалога, мы готовы к конструктивному диалогу», — подчеркнул он.