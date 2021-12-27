Варшава, 27 декабря, 2021, 08:33 — ИА Регнум. На границе Польши с Белоруссией с польской стороны установлены тепловизионные камеры. Об этом сообщили 25 декабря на странице Пограничной службы Польши в соцсети Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Польским пограничникам в последнее время стало легче нести службу, потому что на границе с Белоруссией установлена 41 современная тепловизионная камера», — говорится в сообщении.

Там также содержится информация, что данные устройства помогут гораздо эффективнее распознавать нарушителей границы.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние полгода польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией. Польское руководство также инициировало строительство стены на границе с Белоруссией.