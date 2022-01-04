Якутск, , 08:32 — REGNUM Жительница Якутии, экстрасенс Мари Сырдык Күүс опубликовала прогноз на 2022 год. В будущем году усилится милитаризация страны и в России появится новая валюта, написала ясновидящая на своей странице в Instagram.

Михаил Врубель. Гадалка. 1895

«Милитаризация страны усилится. В школах введут военные подготовки, детей будут учить воевать», — считает Мари Сырдык Күүс.

Она также полагает, что в юго-восточной части Азии могут начаться военные действия, а Запад и Восток будут разделены. Против России, по мнению ясновидящей, введут новые санкции, и может появиться «железный занавес».

Мари Сырдык Күүс также уточнила, что 2022 год принесёт ураганы, ливни, торнадо, пожары, засуху и активное таяние льдов на северных территориях. Экстрасенс посоветовала жителям России покидать северные населённые пункты в связи с тем, что из-за таяния вечной мерзлоты здания там могут начать уходить под землю.

Также по предсказанию ясновидящей, коронавирус превратится в обычную простуду «благодаря штамму, который синтезирован от простудного вируса (гибрид)».

"Вижу как «дух» его начинает ломаться и уменьшаться», — пояснила якутянка.

Что касается экономического прогноза, то, по её мнению, инфляция достигнет 50% и жителям страны немного повысят зарплату.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Якутии Айсен Николаев предсказывал, что очень сильные лесные пожары в республике в 2022 году могут повториться, так как являются последствием глобального потепления.