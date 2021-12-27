Самара, , 08:34 — REGNUM Ключи от нового микроавтобуса передал многодетной семье в преддверии Нового года глава Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом 26 декабря он сообщил на своей странице в социальной сети.

Многодетная семья Educateur-rouen.fr

«В преддверии Нового года помог мечте многодетной семьи осуществиться: теперь вместо старенького минивэна родители и пятеро детей будут ездить на новом микроавтобусе. Здоровья им и только положительных эмоций!» — сообщил Азаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области намерены пересмотреть размер ежемесячной выплаты на содержание одного ребенка, находящегося под опекой, в том числе в приёмной семье, устроенного на патронатное воспитание.