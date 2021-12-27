Москва, , 08:30 — REGNUM Российским авиакомпаниям в 2021 году пришлось снизить стоимость авиабилетов из-за сильной конкуренции на внутреннем рынке, избыточной провозной емкостью и медленно восстанавливающимся спросом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей отрасли.

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Отмечается, что стоимость авиабилетов на прямые рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» на внутренних линиях с января по ноябрь 2021 года уменьшилась примерно на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Вместе с тем на международных направлениях тарифы «Аэрофлота» не менялись, но из-за того, что они обозначены в евро, цена на них зависит от курсовой разницы и могла измениться.

По оценкам Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, средняя стоимость авиабилетов в 2022 году останется на уровне 2019-го.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что основным сдерживающим фактором для российского туризма станет усиление конкуренции со стороны других стран.

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