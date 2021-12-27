Москва, 27 декабря, 2021, 08:30 — ИА Регнум. У российских властей нет планов вынести тело революционера и лидера большевиков Владимира Ленина из мавзолея. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая о перспективе принятие решения о перезахоронении Ленина, например к 100-летию со дня смерти советского лидера в 2024 году.

Мавзолей Ленина

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«Нет, таких планов нет», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

По его словам, повестка дня «изобилует другими вопросами и проблемами», этот вопрос сейчас не стоит.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что тело Владимира Ильича Ленина, находящееся в Мавзолее, не нужно трогать. Он подчеркнул, что мавзолей Ленина и его тело являются важной памятью для многих людей, а потому нужно просто идти вперёд.