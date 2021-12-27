Иркутск, 27 декабря, 2021, 08:25 — ИА Регнум. На Байкале надо навсегда запретить промышленный лов омуля, с такой идеей на пресс-конференции в декабре 2021 года выступил директор Лимнологического института СО РАН Андрей Федотов. Его слова 27 декабря цитирует телеграм-канал «Байкал».

Pixabay.com Омуль

Учёный напомнил что нынешний временный запрет, который действует с 1 октября 2027 года, не первый. И каждый раз, когда запрет снимали, снова начиналось сокращение численности омуля, спад.

«Амплитуда восстановления численности с каждым разом все ниже и ниже», — отметил ученый.

Одна из причин — браконьерство, когда вылавливают стадо, готовое к воспроизводству, так как крупный омуль коммерчески выгоден. По его словам, можно больше заработать на спортивном лове, на туристах, чем на промышленном.

Сколько сейчас в Байкале омуля, достоверно никто не знает. В 2021 году прошел масштабный гидроакустический подсчет рыбы совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии. Но, как признался Андрей Федотов, до сих пор нет результатов подсчета.

Как сообщало ИА REGNUM, добыча байкальского омуля запрещена с 1 октября 2017 года. Исключения действуют для учёных (в научных целях можно вылавливать 17 тонн омуля в год) и для коренных малочисленных народов (55 тонн в год). Но в период нереста вводится полный запрет на вылов омуля.

В апреле 2021 года глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что запрет на вылов байкальского омуля уже дал положительный результат. Он рассчитывает на то, что в ближайшей или среднесрочной перспективе, если наука даст подтверждение и существующая тенденция будет продолжена, омуль будет доступен для промышленного рыболовства.

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