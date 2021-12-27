Канберра, 27 декабря, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Первый случай летального исхода у пациента, инфицированного штаммом коронавируса «Омикрон» зарегистрирован в Австралии. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба департамента здравоохранения штата Новый Южный Уэльс в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным австралийского ведомства, умер мужчина 80-ти лет. Он скончался в больнице Сиднея Royal Prince Alfred Hospital. Уточняется, что мужчина был полностью привит от коронавируса, однако у него были серьёзные проблемы со здоровьем из-за сопутствующих заболеваний. Власти штата Новый Южный Уэльс выразили соболезнования родным и близким умершего.

Уточняется, что в настоящее время в больнице Сиднея находятся 520 пациентов с COVID-19, из них 55 человек — в отделении интенсивной терапии, 17 из них нуждаются в аппарате искусственной вентиляции лёгких.

Ранее ИА REGNUM сообщало об экспонентном росте числа новых случаев заражения коронавирусом в Австралии.