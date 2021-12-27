Ташкент, 27 декабря, 2021, 08:24 — ИА Регнум. В Кашкадарьинской области Узбекистана в минувшие выходные (25 и 26 декабря) состоялась церемония открытия завода Uzbekistan GTL, на мероприятии выступил с речью президент страны Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщает пресс-служба Мирзиёева.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

Ожидается, что на новом предприятии ежегодно будет перерабатываться 3,6 миллиарда кубометров природного газа и производиться 1,5 миллиона тонн жидкого топлива стоимостью свыше 1 миллиарда долларов.

«В частности — 307 тысяч тонн авиакеросина, 724 тысячи тонн дизельного топлива, 437 тысяч тонн нафты, 53 тысячи тонн сжиженного газа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данный завод является крупнейшим предприятием нефтегазохимической промышленности не только в Узбекистане, но и во всем регионе.