Ульяновск, , 08:24 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил правительству подготовить изменения в закон о патенте и снизить его стоимость для торговых объектов. Об этом глава региона сообщил на своей странице в «Фейсбуке».

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Руководитель региона предложил сделать патент за 1 рубль для сельских торговых точек. Речь, в частности, идёт о магазинах сельских населённых пунктов и торговых точек четырёх населённых пунктов: Ульяновска, Димитровграда, Новоульяновска и Чердаклов.

«Будет правильно, если предприниматели розничной торговли смогут взять один патент, не разделяя его на несколько единиц», — уверен Алексей Русских, пояснив, что данный вопрос актуален «в свете повышения цен на товары первой необходимости и продукты питания».

Губернатор подчеркнул, что вопрос по патентам сейчас волнует предпринимателей, для чего в Ульяновской области создана рабочая группа для оценки ситуации в различных отраслях. Глава региона также сообщил, что власти планируют обратиться с данной инициативой в Законодательное собрание Ульяновской области.

Алексей Русских со ссылкой на председателя регионального правительства Владимира Разумкова отметил, что накануне вопрос возможных изменений в закон о патентной системе обсуждён на совещании с участием депутатов и общественных организации.

«По итогу обсуждения было принято решение, что для сферы грузоперевозок изменения необходимы», — сообщил губернатор.

Он поручил изучить ситуацию на рынке грузовых перевозок. По его словам, налоговая нагрузка на перевозчиков не должна превышать средние значение в регионах Поволжья и при этом способствовать легализации занятости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Алексей Русских заявил, что в Ульяновской области в приоритете остаются развитие инвестиционной деятельности, привлечение новых инвесторов и реализация проектов. По её словам, власти гарантируют «преемственность инвестиционной повестки, приверженность переходу на возобновляемую энергетику и снижению углеродного следа», для чего в регионе разработана инвестиционная декларация. В ней будут обозначены обязательства региона перед инвестором, которые гарантируют, в частности, что не будут ухудшены условия реализации проектов.

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