Сеул, 27 декабря, 2021, 08:22 — ИА Регнум. В Южной Корее за минувшие сутки выявили 4207 случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 декабря сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Russian.news.cn Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея

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Согласно опубликованным данным, 4125 случаев заражения локальные, ещё 82 случая — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 611 670.

Известно, что показатель менее 5000 случаев в сутки зафиксирован впервые с 7 декабря, однако представители органов здравоохранения связывают спад заболеваемости исключительно с сокращением объёмов тестирования в выходные дни.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на 55 человек — до 5300 человек. Уровень смертности составил 0,87%.

Число случаев заражения штаммом «Омикрон» увеличилось на 69 человек, до 445 человек.

Число пациентов, находящихся в тяжёлом и критическом состоянии, увеличилось до 1078 человек.