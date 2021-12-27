Ла-Пас, 27 декабря, 2021, 08:21 — ИА Регнум. В результате вызванных сильными ливнями в Боливии наводнений погибли 13 человек. Об этом 26 декабря заявил заместитель министра обороны страны Хуан Карлос Кальвимонтес в эфире телеканала Bolivia tv.

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«Были повреждены более 400 домов, из них 80 уже не подлежат восстановлению. И у нас есть информация о 13 погибших», — сказал он.

Также Кальвимонтес утончил, что на данный момент от сильных ливней пострадали семь из девяти департаментов Боливии и добавил, что ситуация в департаменте Санта-Крус является критической.

При это заместитель министра обороны страны отметил, что при наводнениях пострадали не менее одной тысячи семей и указал, что нескольких населенных пунктах ведется эвакуация.

«Мы продолжаем оценку (экономического) ущерба», — указал Кальвимонтес.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря в Забайкалье прорвало одну из двух действующих дамб, защищающих посёлок Кокуй.