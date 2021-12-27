Уфа, , 08:28 — REGNUM По установленной мощности солнечных батарей Башкирия входит в пятерку лидеров в России. Об этом 27 декабря сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Солнечная электростанция Rodsburgh

«По установленной мощности солнечных батарей мы перешагнули отметку 90 МВт и входим в пятерку лидеров в России», — сообщил он, добавив, что руководство региона планомерно работает над альтернативными источниками энергии. Так, в Благовещенском районе продолжается возведение солнечной электростанции.

Специалисты уже установили фотоэлектрические модули солнечной электростанции, готовность объекта составляется порядка 80%.

«Проектная мощность электростанции составит около 4,9 МВт, а это 7,1% от мощности всех действующих солнечных электростанций в нашей республике. Инвестиции в проект составят более четверти миллиарда рублей», — отметил Хабиров. Сдать объект планируется в первом квартале 2022 года.

Хабиров напомнил, что в Башкирии уже возведены солнечные электростанции в Стерлибашевском, Гафурийском, Хайбуллинском, Бурзянском районах, возводится станция в Агидели.

Глава Башкирии отметил, что руководство региона также развивать ветряную энергетику. Кроме этого, сейчас прорабатываются варианты сооружения нового гидроузла для развития и гидроэнергетики.