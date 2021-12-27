Москва, , 08:17 — REGNUM Уже с января 2022 года Банк России начнёт проводить мониторинг денежных переводов между физическими лицами. Новую форму отчётности регулятор уже разослал кредитным организациям. Об этом со ссылкой на три источника на платёжном рынке 27 декабря сообщает РБК.

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Так, ЦБ России будет запрашивать у банков информацию обо всех денежных переводах граждан, в том числе персональные данные отправителей и получателей средств, уникальный ID клиента, назначение платежа, сумму, дату и время перевода и другое. При этом следить за переводом средств на депозитные счета, счета для погашения кредитов, брокерские или инвестиционные счета, комиссиями банков за обслуживание, а также переводами в пользу юрлиц и ИП Банк России не будет.

Как пояснил изданию представитель ЦБ, цель такого мониторинга — получение актуальной информации о платёжных услугах и анализ рынка по стране. Эксперты объясняют, что такой контроль необходим для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, который принимает оплату за товары и услуги на личные карты.

«Эти данные могут быть использованы для контроля за серым предпринимательством, когда люди собирают на карту платежи за свои товары или услуги», — отметил председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Банка России, объёмы сомнительных операций в российском банковском секторе сократился на 11% за первые шесть месяцев 2021 года.

В I полугодии 2021 года этот показатель составил 51 млрд рублей, за аналогичный период 2020 года — 57 млрд рублей. Также почти на 20%, до 31 млрд рублей, снизился объем незаконного обналичивания денег в банках.