Москва, , 08:14 — REGNUM Торги по нефти 24 декабря не проводились по случаю национальных праздников в США и Европе. Сегодня, 27 декабря, торги открылись на уровне $76,30, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Добыча нефти Lapatilla.com

Поддержку нефтяному рынку на минувшей неделе оказывали сообщения о том, что новый штамм COVID-19 «Омикрон» является менее опасным, чем предыдущие варианты коронавируса.

Ряд последних исследований показал, что риск госпитализаций, зараженных «Омикроном» существенно ниже по сравнению с вариантом «Дельта».

Кроме того, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило использование препаратов от коронавируса компаний Pfizer и Merсk.

Несмотря на резкий рост числа заболевших COVID-19 в Великобритании, Австралии, Франции и других странах, цена на нефть стабильна уровне $76 за баррель.

У покупателей на пути встретится сопротивление на уровне $77,35. Если они его пройдут успешно, то их внимание переключится на уровень $80.

Читайте также: Нефть незначительно корректируется вниз после нескольких дней роста