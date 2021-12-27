Сеул, 27 декабря, 2021, 08:13 — ИА Регнум. С призывом к Северной Корее начать в следующем году шаги в направлении диалога и сотрудничества обратилось министерство объединения Республики Корея. Об этом 27 декабря заявила на брифинге в Сеуле представитель этого южнокорейского ведомства Ли Чжон Чжу.

Две Кореи

«Надеемся, что КНДР начнет новый год, открыв дверь для диалога с мировым сообществом и сделает шаг в направлении сотрудничества», — сказала она.

Также Ли Чжон Чжу отметила, что в предновогоднюю неделю в Пхеньяне пройдет очередной пленум правящей в КНДР Трудовой партии Кореи, где собираются обсудить и принять решение по поводу планов на следующий год.

При этом представитель южнокорейского ведомства указала, что в Сеуле намерены «внимательно следить за данным событием, в рамках которого могут быть сделаны заявления о межкорейских отношениях или ядерных переговорах».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря президент Республики Корея Мун Чжэ Ин заявил, что Южная Корея, Китай, США и КНДР «принципиально» могут объявить официальное завершение Корейской войны.