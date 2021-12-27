МИД РФ: ООН ввозит в Афганистан наличные деньги из-за санкций США
Москва, 27 декабря, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Гуманитарные организаций ООН вынуждены ввозить в Афганистан наличные деньги, поскольку в этой республике не работает банковская система из-за американских санкций, заявил директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв.
По его словам, до конца 2021 года доноры обещали перевести в бюджет гуманитарных организаций $1,2 млрд.
Как сообщало ИА REGNUM, Организация Объединённых Наций планирует направить $8 млрд в 2022 году на программу помощи Афганистану и намерена взять на себя выполнение многих обязательств правительства страны, принимая во внимание санкции в отношении «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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