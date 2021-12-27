Москва, 27 декабря, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Гуманитарные организаций ООН вынуждены ввозить в Афганистан наличные деньги, поскольку в этой республике не работает банковская система из-за американских санкций, заявил директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв.

(сс) Michael Marcovici Деньги

По его словам, до конца 2021 года доноры обещали перевести в бюджет гуманитарных организаций $1,2 млрд.

«Вместе с тем банковская система в Афганистане не функционирует, поэтому перевести обещанные деньги населению страны не получается. Персоналу ООН приходится ввозить наличные средства с собой», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Организация Объединённых Наций планирует направить $8 млрд в 2022 году на программу помощи Афганистану и намерена взять на себя выполнение многих обязательств правительства страны, принимая во внимание санкции в отношении «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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