Пермь, 27 декабря, 2021, 08:10 — ИА Регнум. В Пермском крае 60-летняя женщина зарубила своего сына. Об этом сообщает краевое управление СКР.

Petr Kratochvil Топор

Тело 39-летнего мужчины с рублеными ранениями головы было найдено утром 18 декабря в деревне Крохово. Установлено, что в феврале погибший освободился из мест заключения и вернулся в дом к сестре и родителям. Там он вёл асоциальный образ жизни и злоупотреблял спиртным, а также постоянно инициировал конфликты с домочадцами.

В ходе очередного конфликта 18 декабря его мать вооружилась топором и нанесла ему удары. Задержанная женщина призналась в содеянном. Устанавливаются обстоятельства совершённого преступления.