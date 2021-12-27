Москва, 27 декабря, 2021, 08:08 — ИА Регнум. В последний день торговой недели 24 декабря торги на Мосбирже открылись снижением по иностранным валютам. Курс доллара опускался до 73,13 руб. На вечерних торгах рубль подешевел к доллару до 73,65 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Активность участников рынка оставалась низкой в течение дня. В США и Европе рынки не работали по случаю рождественских праздников. Торги в Лондоне, Париже и Амстердаме завершились раньше обычного.

Торги по нефти не проводились. По итогам дня рубль отступил от достигнутого максимума в рамках коррекции.

Пара доллар/рубль повысилась на 0,48%, до 73,65 руб., евро/рубль — на 0,26%, до 83,27 руб., фунт/рубль — на 0,56%, до 98,93 руб.

Сегодня, 27 декабря, на торгах в Азии нефть стоит $76,30. Поддержку нефтяному рынку на минувшей неделе оказывали сигналы о том, что новый штамм «Омикрон» является менее опасным, чем предыдущие варианты коронавируса.

Торги на Мосбирже открылись снижением по доллару. На 27 декабря приходится пик налоговых платежей. Внешний фон для рубля нейтральный.

На 27 и 28 декабря ожидается торговля пары доллар/рубль в диапазоне 73,00−74,00 руб./доллар.

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