Чита, , 08:08 — REGNUM В команде губернатора Забайкальского края Александра Осипова произошли кадровые перестановки. Как сообщает 27 декабря пресс-служба правительства региона, на должность заместителя председателя правительства — министра планирования и развития Забайкальского края с 24 декабря назначен Александр Ященко.

Министр планирования и развития Забайкальского края Александр Ященко Правительство Забайкальского края

Илья Акишин покинул пост 23 декабря по собственному желанию.

Про нового чиновника известно, что Александр Ященко родился в 1974 году в Белоруссии, (город Пинск Брестской области). В 1997 году закончил МГТУ им. Баумана по специальности «Ракетные двигатели», в 2013 году — РАНХиГС при Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление». Женат, имеет троих сыновей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года новым руководителем министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края стал руководитель гос экспертизы региона Дмитрий Ватагин. Кандидатуру помог найти кадровый проект «Забайкальский призыв», призванный привлечь профессиональные кадры в управление регионом и образовать эффективную команду.

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