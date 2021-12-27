Уфа, , 08:09 — REGNUM Метели и снегопады продолжатся в Башкирии. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Метель Bookmix.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис под Новый год — трансляция о природных бедствиях»

Так, 27 декабря в республике ожидается снег, метель, на дорогах сильные заносы. Днем столбик термометра может опуститься до — 10 °C.

28 декабря в регионе также может пройти небольшой снег. Ночью может похолодать до — 28 °C, днем может потеплеть до — 15 °C.

29 декабря в Башкирии также ожидается снег. Столбик термометра ночью может опуститься до отметки — 35 °C, днем ожидается до — 27 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что участок трассы М5 закрыли из-за метели.