Москва, 27 декабря, 2021, 08:03 — ИА Регнум. За прошедшую неделю разведку около российских границ вели 39 летательных аппаратов других стран. Это 27 декабря следует из данных инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».

ShinePhantom РЛС

Согласно этим данным, разведку около границ РФ в течение недели осуществляли 33 самолета-разведчика и шесть разведывательных и шесть беспилотников, полеты которых контролировались российскими радиолокационными станциями.

Также уточняется, что для того, чтобы не допустить пересечения границ России за указанный период два раза поднимались в воздух для сопровождения зарубежных самолетов российские истребители из состава дежурных сил по ПВО.

При этом уточняется, что нарушения воздушного пространства РФ не было допущено.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря военнослужащий был арестован в Воронежской области по подозрению в работе на украинскую разведку.