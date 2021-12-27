Казань, , 08:03 — REGNUM В Татарии зарегистрировали шесть новых летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией. С начала пандемии от COVID-19 в республике умерли по состоянию на 27 декабря 1416 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Причины смерти ещё троих мужчин и трёх женщин 1933−1974 годов рождения установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии от коронавируса привили 2 млн 275 тыс. 162 человека, из них 50% — со дня введения обязательной вакцинации (с 11 октября).

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