Биробиджан, 3 января, 2022, 08:00 — ИА Регнум. В январе-октябре 2021 года умерли от разных причин 2207 жителей Еврейской автономной области, родились — 1279 детей. Естественная убыль населения составила 928 человек, сообщает ИА EAOMedia.

Иван Шилов ИА REGNUM Убыль населения

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По сравнению с прошлым годом, смертность возросла на 60%. Дети в возрасте до года в 2021 году стали умирать в два раза чаще.

Уехал из региона 3 741 человек (в 2020 году — 3217), приехали — 2728 (в прошлом году — 2838). Итого миграционное снижение составило 1013 человек (в 2020 году — 379). Следовательно, отток населения возрос более, чем в 2,6 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Еврейской автономии считают веской причиной покинуть регион состояние системы здравоохранения. В регистратуры поликлиник практически невозможно дозвониться, врачей коронавирусные больные ждут по три недели — рассказывали люди. Из областной больницы в декабре уволились все три хирурга и специалисты врачебной комиссии. Кроме того, заявления об увольнении подали семь реаниматологов главной больницы региона.