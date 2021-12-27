Канберра, 27 декабря, 2021, 07:55 — ИА Регнум. Первый летальный исход от штамма коронавируса «Омикрон» зарегистрирован на территории Австралии в Сиднее. Об этом 27 декабря сообщает департамент здравоохранения штата Новый Южный Уэльс на своей странице в соцсети Twitter.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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«Мужчина в возрасте 80 лет скончался в больнице Сиднея Royal Prince Alfred Hospital. <…> Это первая известная смерть в Новом Южном Уэльсе, связанная с вариантом «Омикрон», — говорится в сообщении.

Также указывается, что скончавшийся был полностью привит от Twitter и получил бустерную прививку, однако у него были серьезные проблемы со здоровьем. При этом добавляется, что умерший пациент заразился новой разновидностью SARS-CoV-2 в учреждении по уходу за пожилыми.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее готовиться к пандемии, которая будет следующей после COVID-19, призвал мировое сообщество генеральный секретарь Организации Объединённых наций (ООН) Антониу Гутерреш.