Петропавловск-Камчатский, , 07:55 — REGNUM На Камчатке на конной ферме в бетонный колодец провалилась лошадь. Спасать животное пришлось сотрудникам МЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Лошадь Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

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Сообщение о ЧП поступило 26 декабря. На спасение лошади были направлены пять спасателей и кран-манипулятор. Лошадь из ловушки вытащили с помощью лебедки и треноги «Вента».

"Во время спасательной операции специалисты соблюдали все меры предосторожности, чтобы не навредить испуганному животному и обеспечить лошади максимальный комфорт», — уточнили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье охотнадзор и полиция разыскивают медведя, который напал на 57-летнего мужчину в районе посёлка Преображение. Зверь проявил агрессию и покусал человека.