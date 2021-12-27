Владивосток, 27 декабря, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Стоимость бетона и арматуры повлияли на цены на жильё на Дальнем Востоке, такой вывод сделали эксперты «Востокгосплана», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Стекло и бетон

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Среднегодовые цены на основные строительные материалы (бетон и арматуру) превышают среднероссийские в 1,2−1,5 раза, что отражается в более высокой себестоимости работ на Дальнем Востоке. Также фактором, повышающим здесь себестоимость работ, являются более высокие зарплаты строителей.

«В 2020 году в ДФО, как и в целом по стране, наблюдался его «перегрев»: на 1% прироста ввода жилья цены на первичном рынке возросли на 11,5%, на вторичном рынке — на 4,3% (в 2019 году на 0,2% и на 0,7% соответственно). Цены на дальневосточную недвижимость превышают среднероссийские показатели начиная с 2012 года», — пояснили эксперты.

Так, в 2020 году в двух регионах Дальнего Востока цены на первичном рынке превысили 100 тыс. рублей за кв. метр, обеспечив 3-е и 4-е место по России. Отмечается, что с 2005 года ввод жилья на 1000 человек в ДФО ниже среднероссийского уровня. Динамика прироста показателя с 2014 года является отрицательной (уменьшается объем нового строительства) либо стабильной (практически без изменений).

Аналитики также отметили, что введение льготных ипотечных кредитов обеспечило в ДФО снижение величины процентной ставки с апреля 2019 года (максимум) по июнь 2021 года (минимум) на 4,2 п.п. в среднем по России (3,5 п.п.) и увеличение среднего размера ипотечного кредита на 11,6% (16,9% в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость жилья во Владивостоке начинается от 2 млн рублей. За эти деньги в столице Дальнего Востока можно купить маленькую «гостинку». Самые ходовые квартиры — 2−3-комнатные продаются по цене в районе 11 млн рублей. Самая дорогая квартира во Владивостоке на 24 декабря стоит 161 млн рублей.