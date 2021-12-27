Ред-Дир, Канада, 27 декабря, 2021, 07:54 — ИА Регнум. Молодёжной сборной России по хоккею нужно подтянуть дисциплину. Об этом 27 декабря заявил главный тренер команды Сергей Зубов.

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«Нужно подтянуть дисциплину, играли «три на пять» и поплатились за это», — приводит слова Зубова «Чемпионат».

Он отметил, что российские хоккеисты много удалялись из-за волнения, поскольку для многих из них это первый турнир на таком уровне.

По словам Зубова, тренеры пытаются успокаивать игроков, но эмоции берут своё. Он добавил, что нужно исключать ситуации с удалениями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Россия проиграла Швеции на старте МЧМ-2022 по хоккею со счётом 3:6.