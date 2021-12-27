Тюменский район, Тюменская область, , 07:51 — REGNUM В Тюменской области семье погорельцев собирают финансовую помощь и вещи. Об этом сообщает газета «Тюменская область сегодня».

Баллон с природным газом Иван Шилов © ИА REGNUM

В селе Успенка Тюменского района 24 декабря 2021 года в частном доме, где проживала семья врача скорой помощи, взорвался баллон с газом. Строение и всё имущество сгорели полностью. Пострадал глава семейства, который сейчас в тяжёлом состоянии находится в больнице.

Врач Геннадий Медведев 15 лет спасает чужие жизни, а сейчас его семья попала в трудную жизненную ситуацию. Жена пострадавшего и две дочери остались буквально раздетыми на улице.

Соседи и друзья оказали погорельцам первую помощь, но этого недостаточно. Неравнодушных тюменцев просят помочь семье финансово.