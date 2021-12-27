Якутск, 27 декабря, 2021, 07:49 — ИА Регнум. Два села Якутии внесли на рассмотрение Госсобрания региона законопроекты о полном запрете на торговлю спиртным после того, как она была разрешена в заведениях общепита. Не торговать алкогольной продукцией просят депутаты сёл Ерт и Асыма Горного района республики, сообщило ИА SakhaDay.

Донор Нет алкоголю!

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По информации издания, председатель Госсобрания республики Алексей Еремеев заявлял, что зонами трезвости готовы стать 30 муниципалитетов. Заново «сухие законы» начали вводить после их вынужденной отмены депутатами Якутии.

Тему отмены антиалкогольных законов обсудили в общественной палате республики. Депутаты пообещали общественникам инициировать принятие корректировок, позволяющих полностью запрещать продажу алкоголя, на федеральном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря депутаты Госсобрания Якутии приняли поправки, позволяющие торговать алкоголем в заведениях общественного питания трезвых сёл Якутии. Нормы законодательства изменены в целях исполнения федерального закона, которым у регионов отняли право регулировать правила продажи спиртного в кафе и ресторанах. До отмены «сухой закон» действовал в 188 населённых пунктах республики.