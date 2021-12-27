Магнитогорск, Челябинская область, 27 декабря, 2021, 07:44 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области произошло возгорание двух трамваев. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Трамвай

Инцидент произошёл на остановке «Полевая» 26 декабря. По данным СМИ, вначале вспыхнул один трамвай, а затем огонь перекинулся на другой.

По предварительным сведениям, причиной ЧП стало короткое замыкание. Пострадавших нет.