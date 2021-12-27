Владивосток, , 07:46 — REGNUM Во Владивостоке модернизировали комплекс по переработке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) на улице Холмистая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 декабря в пресс-службе правительства края.

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За год на полигоне выполнили целый комплекс работ: обустроили дополнительную площадку для отходов, отремонтировали очистные сооружения, смонтировали очистные модули, обустроили пруды-отстойники. Именно экологическое состояние комплекса вызвало критику губернатора Олега Кожемяко.

«Сейчас оборудование смонтировано и проходит пусконаладку, набирается штат сотрудников. Очистные полностью соответствуют всем необходимым требованиям и нормам», — пояснила зампредседателя правительства Приморья Елена Пархоменко.

Модернизировали и производственную линию мусоросортировочного завода, установив оборудование для дробления стекла и прессовки алюминиевых банок. Закуплена дополнительная техника для транспортировки отходов, запущена в эксплуатацию мобильная дробильная установка для измельчения крупногабаритных отходов. Все это позволит увеличить объем переработки мусора до 80%, тем самым уменьшить их захоронение.

«Следующим этапом должно стать прекращение оставшихся стоков в бухту Золотой рог. Этим мы сейчас продолжаем заниматься. В течение следующего года эта задача должна быть выполнена», — сказал губернатор, одобрив на месте модернизацию полигона.

Как сообщало ИА REGNUM, приморский экологический оператор (КГУП «ПЭО») задолжал мусоровывозящим кампаниям менее 42 млн рублей — деньги тратились на строительство полигона.