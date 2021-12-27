Иркутск, , 07:41 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 27 декабря, число умерших пациентов в Приангарье достигло 7024 человек, причём 18 (-3) из них добавили в сводку за минувшие сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 155 121 (+529 за сутки).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Госпитализированы 3037 (-2 за сутки). В то же время излечился 128 044 пациента (+863 за сутки).

Ещё 582 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за сутки).

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