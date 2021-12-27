Эдмонтон, Канада, 27 декабря, 2021, 07:37 — ИА Регнум. Сборная Финляндии одержала победу над командой Германии в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счётом 3:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Tricia Hall Вратарь сборной Финляндии по хоккею

В составе сборной Финляндии дубль оформил нападающий Самуэль Хелениус, ещё одну шайбу забросил Йоэль Мяяття. В составе команды Германии отличился защитник Лука Мюнценбергер.

В следующем матче сборная Финляндии сыграет против команды Австрии, а сборная Германии — с командой Чехии.

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