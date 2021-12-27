Эдмонтон, Канада, 27 декабря, 2021, 07:31 — ИА Регнум. Сборная Канады одержала победу над командой Чехии в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счётом 6:3, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Канады

В составе сборной Канады хет-трик оформил защитник Оуэн Пауэр, ещё по шайбе забросили Мэйсон Мактавиш, Донован Себранго и Олен Целльвегер. У чехов отличились Михал Гут, Павел Новак и Станислав Свозил.

В следующем матче сборная Канады сыграет против команды Австрии, а сборная Чехии — с командой Германии.

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