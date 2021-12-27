Красноярск, 27 декабря, 2021, 07:27 — ИА Регнум. С 27 декабря по 14 января главные городские часы в Красноярске будут исполнять новогодние мелодии. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM С Новым годом!

Традиционный бой часов, расположенных на башне мэрии, будет чередоваться с пятью различными вариантами узнаваемых праздничных мелодий. Они будут звучать ежедневно с 09:00 до 21:00 по местному времени.

Красноярский «Биг-Бен» исполнит следующие мелодии: «В лесу родилась ёлочка», «Пять минут» из кинофильма «Карнавальная ночь», «Happy New Year» группы ABBA, марш и «Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик».

Аранжировку известных мелодий выполнил преподаватель детской музыкальной школы № 4 имени Дмитрия Хворостовского Александр Поляков.

Как сообщало ИА REGNUM, в новосибирском посёлке Венгерово на центральной площади рухнула главная ёлка.

Читайте также: В новосибирском посёлке упала новогодняя ёлка