Преображение, , 07:35 — REGNUM В Приморье охотнадзор и полиция разыскивают медведя, который напал на 57-летнего мужчину в районе посёлка Преображение. Зверь проявил агрессию и покусал человека.

Бурый медведь

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Пострадавший выжил и находится в больнице, сообщает VL.ru.

Столкновение медведя с местным жителем произошло 26 декабря на кладбище. Мужчине удалось самостоятельно отбиться от хищника и даже добраться до проезжей части.

У пострадавшего диагностировали резаные и скальпированные раны тела и конечностей. Состояние оценивается как стабильное.

Как сообщало ИА REGNUM, бурый медведь, напавший на женщину, был обезврежен в городе Артём в Приморском крае.