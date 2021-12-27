Ред-Дир, Канада, 27 декабря, 2021, 07:24 — ИА Регнум. Сборная России проиграла команде Швеции в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счётом 3:6, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Alexey Chernyadyev Сборная России по хоккею

В составе сборной России шайбу забросил нападающий Фёдор Свечков, а также дубль оформил форвард Матвей Мичков. У шведов отличились Оскар Олауссон, Симон Эдвинссон, Эмиль Андре, Александер Хольц, Теодор Нидербах и Даниэль Юнгман.

Перед началом третьего периода сборная России заменила вратаря — на лёд вместо Ярослава Аскарова вышел Егор Гуськов. Аскаров отразил 13 бросков из 16, Гуськов — пять из семи.

В следующем матче сборная России сыграет против команды Швейцарии. Игра пройдёт завтра 28 декабря.