Шанхай, Китай, , 07:24 — REGNUM Почти 1,34 млн новых инвесторов в Китае открыли счета для торговли акциями на биржах Шанхая и Шэньчжэня в ноябре, сообщает 26 декабря агентство Синьхуа.

Шанхайская фондовая биржа Kaigai.ch

По данным отраслевой компании China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (CSDC), указанный выше показатель был на 36,38% больше, чем в октябре. CSDC отмечает, что в конце прошлого месяца число инвесторов со счетами A-share (акции не дающие владельцу права голоса) составляло 196 млн.

По данным CSDC, за первые 11 месяцев этого года на фондовом рынке страны появилось около 18,26 млн новых инвесторов, что превысило общий показатель 2020 года и достигло рекордного уровня с 2017 года.