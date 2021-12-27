Пекин, , 07:20 — REGNUM Прибыли крупнейших промышленных компаний Китая сохраняли быстрый рост в течение первых 11 месяцев этого года, показали официальные данные, передает 27 декабря агентство Синьхуа.

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Совокупная прибыль промышленных фирм с годовой выручкой не менее 20 млн юаней (около $3,14 млн) выросла на 38% в годовом исчислении в период с января по ноябрь до 7,98 млн юаней, говорится в заявлении Национального бюро статистики КНР. Средний рост в период с января по ноябрь 2020 и 2021 годов составил 18,9%.

За первые 11 месяцев совокупная выручка этих фирм выросла на 20,3% по сравнению с прошлым годом до 114,31 трлн юаней, а в 33 из 41 отрасли наблюдался рост прибыли.

Только в ноябре крупные промышленные компании получили прибыль в размере 805,96 млрд юаней, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показали данные бюро.