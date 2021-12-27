Пекин, , 07:14 — REGNUM По данным министерства транспорта Китая, за первые 11 месяцев этого года в секторе международных перевозок страны наблюдался заметный рост, сообщает 26 декабря агентство Синьхуа.

Груз Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным Министерства транспорта, за этот период количество международных грузовых рейсов выросло на 25,8% в годовом исчислении до 74 000, а объем международных автомобильных перевозок достиг 42 млн тонн.

В сфере грузовых поездов направления Китай-Европа наблюдается устойчивый рост отправок, общее число которых выросло на 20,3% в годовом исчислении и достигло около 14 000 к концу ноября, сообщило министерство.

Министерство заявило, что оно гарантировало транспортировку ключевых материалов, упростило логистику и цепочки поставок на международных маршрутах и увеличило объемы предоставляемых услуг автомобильного транспорта в 2021 году.