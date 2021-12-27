Пекин, 27 декабря, 2021, 07:14 — ИА Регнум. По данным министерства транспорта Китая, за первые 11 месяцев этого года в секторе международных перевозок страны наблюдался заметный рост, сообщает 26 декабря агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Груз

По данным Министерства транспорта, за этот период количество международных грузовых рейсов выросло на 25,8% в годовом исчислении до 74 000, а объем международных автомобильных перевозок достиг 42 млн тонн.

В сфере грузовых поездов направления Китай-Европа наблюдается устойчивый рост отправок, общее число которых выросло на 20,3% в годовом исчислении и достигло около 14 000 к концу ноября, сообщило министерство.

Министерство заявило, что оно гарантировало транспортировку ключевых материалов, упростило логистику и цепочки поставок на международных маршрутах и увеличило объемы предоставляемых услуг автомобильного транспорта в 2021 году.