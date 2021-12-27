Ильинский район, Пермский край, 27 декабря, 2021, 07:12 — ИА Регнум. В посёлке Ильинском Пермского края под суд отдан 35-летний житель города Чермоз, ранее судимый за тяжкие преступления. Об этом сообщает краевой главк МВД.

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По данным следствия, он спалил двухэтажный жилой дом и тем самым оставил четверых собственников без жилья. Ранее он находился в местах лишения свободы. А после освобождения решил отомстить матери своих детей, с которой жил в одном доме. Он поджёг постельное белье, дождался, пока разгорится огонь и сработает звуковая сигнализация, и сбежал.

Женщина с детьми в момент произошедшего находились в гостях. Дом, приобретённый на средства материнского капитала, баня и другие постройки оказались уничтожены. Размер ущерба составил почти 700 тыс. рублей.

Потерпевшими были признаны женщина, два ребёнка и бывший супруг гражданки, являющийся инвалидом. Обвиняемый скоро предстанет перед перед судом за умышленное уничтожение имущества.