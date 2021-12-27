Пекин, 27 декабря, 2021, 07:11 — ИА Регнум. Общий объем выпуска облигаций в Китае в ноябре составил 6,34 трлн юаней (около $1 трлн), свидетельствуют данные центрального банка, сообщает агентство Синьхуа.

Советский плакат с призывом приобретать государственные облигации. 1950-е

Выпуск казначейских облигаций достиг 669,76 млрд юаней, в то время как выпуск облигаций местных органов власти составил 680,38 млрд юаней, по данным Народного банка Китая.

В прошлом месяце объем выпуска финансовых облигаций составил 1,01 трлн юаней, а объем выпуска корпоративных облигаций достиг 1,42 трлн юаней. Объем выпуска ценных бумаг, обеспеченных активами, составил 129,65 млрд юаней, а объем межбанковских депозитных сертификатов достиг 2,39 трлн юаней.

Согласно данным, к концу ноября объем непогашенных облигаций, находящихся на хранении, достиг 131,7 трлн юаней.