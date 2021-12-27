Пекин, , 07:08 — REGNUM Согласно данным недавнего отчета, в 2021 году в Китае наблюдалось быстрое развитие рынка электромобилей, сообщает 25 декабря агентство Синьхуа.

Электромобили

Согласно отчету, опубликованному платформой запросов к базе данных Tianyancha.com, в этом году общий объем финансирования отрасли электромобилей в Китае превысил 80 млрд юаней (около $12,6 млрд), а число вновь созданных фирм, связанных с электромобилей, в 2,4 раза превысило показатель 2020 года.

Услуги по замене аккумуляторов становятся новой точкой роста на рынке электромобилей: в этом году появилось 39 000 новых смежных компаний, говорится в отчете.

Сектор водородных топливных элементов также быстро расширялся, при этом общий объем финансирования вырос на 80% в годовом исчислении и составил около 1,8 млрд юаней, говорится в отчете.